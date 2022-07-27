Поради водіям-новачкам: як правильно налаштувати кермо, крісло та дзеркала

Якщо все зробити правильно, то це може врятувати водія від перевтоми за кермом і навіть від ДТП

Правильність посадки в автомобіль — найлегше з того, що доводиться освоювати водію-початківцю, однак й цей процес має певні нюанси. Важливо не тільки зберегти максимальний огляд дороги та легкість обертання керма, а й сісти зручно, щоб нічого не затікало і не боліли частини тіла.

Як передає портал "Автофішки", за статистикою, причина більшості ДТП — фізична втома водія, а також дратівливі фактори, які знижують концентрацію за кермом. На це, в тому числі, впливає неправильне розташування за кермом та нехтування простими правилами. Про них "Телеграф" розповідає у матеріалі.

Як налаштувати водійське крісло в автомобілі

Положення тіла на кріслі має бути таким, щоб було максимально зручно спині, а поперек не провалювався назад, тому варто відрегулювати зручний вам кут нахилу спинки (оптимальний варіант — 90 градусів).

Крісло водія має бути розташоване так, щоб було комфортно діставати до педалей — для налаштування правою ногою слід натиснути на педаль гальма до упору, а лівою – впертися у вільне місце зліва. Треба налаштувати розташування сидіння таким чином, щоб ноги залишалися напівзігнутими.

Як налаштувати положення керма

Кермо у сучасних автомобілях налаштовується по висоті, а в деяких навіть по глибині. Найзручніше положення — це коли руки на кермі трохи зігнути в ліктях, але при цьому водію не доводиться тягнутися до нього. Слід також звертати увагу, щоб всі прилади залишалися в полі зору.

Як налаштувати дзеркала

Починати слід з дзеркала в салоні — воно має максимально охоплювати заднє скло та доходити до нижнього краю. Центр скла має збігатися з центром заднього скла. Варто подбати про те, що між цими двома частинами салону не було жодних перешкод.

Зовнішні дзеркала налаштуйте так, щоб вони показували дорогу збоку, частину сусідньої смуги і автомобілі на ній. Якщо в кадр потрапляє ручка задніх дверей або частина крила — це ознака того, що вони налаштовані правильно.

Як налаштувати підголівник

Підголівник — це пасивного захисту під час аварії, тому його подушка має розташовуватися на одній лінії з потилицею. Зафіксуйте цю частину крісла так, щоб вона надійно захистила шийні хребці, на випадок, якщо хтось вріжеться в авто позаду.

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