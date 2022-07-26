Чим може бути небезпечно заряджати телефон в автомобілі
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Спроба заощадити час (і гроші) може обернутися для водія ремонтом машини чи телефону
Телефони, що міцно увійшли в наше життя, дуже часто втрачають заряд у найбільш невідповідний момент. Однак важливо не тільки знати, до скількох відсотків найкраще заряджати смартфон, а ще й уникати цього процесу в автомобілі. Причина проста – не надто стійка електрична система машини.
Детальніше про небезпеку, яку може нести заряджання телефону в салоні авто, розповість "Телеграф" з посиланням на Avto-Blog. Наголосимо, що випадків, у яких задіяна техніка підводила і виходила з ладу, не так уже й мало.
Найбільш безпечним варіантом вважається бездротове заряджання смартфона. Однак такі пристрої є далеко не в кожній машині, а додаткова їх установка вельми затратна фінансово. Не дивно, що більшість водіїв вирішують обходитися додатковими кабелями та перехідниками (у разі відсутності спеціального USB-порту).
Однак якість зарядних пристроїв та таїть у собі найбільшу небезпеку. Очевидно, більшість матеріалів на нашому ринку — це китайське виробництво, що саме по собі говорить про якісність такої продукції. При можливих перепадах напруги, які не виключені в бортовій електричній системі автомобіля, така зарядка може просто згоріти.
До того ж через проблеми із зарядним пристроєм з ладу може вийти і батарея смартфона. І це — лише мінімальні наслідки, адже виключати коротке замикання, через яке постраждає уже і "начиння" машини, теж не можна.
Відзначимо, що наявність зарядних пристроїв, підключених до прикурювача, може бути небезпечним і в контексті високих літніх температур. Пластмаса має властивість плавитися під впливом спеки, що може зіпсувати оббивку салону. Які ще звичні речі краще не залишати в салоні, ми писали детальніше.
Також "Телеграф" розповідав, яким чином можна врятувати автомобіль від моторошного перегріву влітку.