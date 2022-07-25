Брудніше за унітаз: чому експерти радять часто мити кермо і як зробити це правильно

Поява нової небезпечної інфекції – добрий привід згадати про чистоту керма авто, за яке ви так часто тримаєтесь руками

Світом шириться нова інфекція – віспа мавп, через яку ВООЗ оголосила надзвичайний стан у світі. А значить питання гігієни знову на часі. Для автолюбителів йдеться насамперед про чистоту керма, за яке доводиться часто та подовгу триматись руками і яке експерти називають навіть бруднішим за сидіння унітазу.

Проект WikiHow створив детальну інструкцію, як відчистити кермо до блиску, не нашкодити йому і при цьому забезпечитигігієнічність. Для наочності до кожної поради додали пояснювальну картинку.

Оберіть правильний очисний розчин

Більшість рульових коліс зараз покривають штучною шкірою. Але бувають також пластикові і дерев’яні варіанти, а у дорожчих моделях можна зустріти навіть натуральну шкіру. Точні відомості, з чого саме зроблене ваше кермо, можна знайти у документації на авто.

Для пластику та штучної шкіри найкраще використовувати суміш із 3 частин універсального дезінфікуючого засобу та 1 частини води. Дерев’яне кермо найліпше чистити поліролем для дерева. Для натуральної шкіри знадобляться спеціальні засоби.

Використовуйте рушник з мікрофібри

Розпилювати очисний засіб безпосередньо на кермо – не найкраща ідея. Так можна залишити плями на панелі приладів. Використовуйте рушник з мікрофібри. Розпилюйте свій засіб для чищення у центр рушника, поки він не стане вологим.

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Не тисніть занадто сильно

Рушником протріть весь периметр керма, щоби очистити усі його частини. Ретельно пройдіться по центральній поверхні спереду і обов’язково протріть кермо ззаду. Приділяйте особливу увагу ділянкам, де помітите скупчення бруду. Але в процесі не тисніть на рушник занадто сильно, це може знебарвити або й пошкодили матеріал покриття.

Очищувач необхідно змивати

Тепер ваше кермо потребує ополіскування. Для цього протріть його вологою тканиною. Пройдіться шматою всіх ділянках, які ви очистили, щоби прибрати залишки бруду та стерти засіб для чищення. Таким чином ви убережете своє кермо від тривалого контакту з будь-якими хімічними засобами для чищення.

Висушіть кермо

Рульове колесо краще не залишати висихати природним способом, адже краплі води можуть залишати на ньому плями. Протріть його ще раз чистим та сухим рушником з мікрофібри. Так ви ще й відполіруєте всі поверхні.

Втім, часом кермо потребує більш ретельного та глибокого очищення з грунтовною дезінфекцією. Тут є дві додаткові поради.

Скористайтесь м’якою щіткою

Підійде звичайна щітка для прибирання чи навіть зубна щітка. Головне, щоби її ворс був м’який і не пошкодив покриття керма. Можна, до речі, скористатись і м’якою губкою. З їхньою допомогою ви позбудетесь бруду навіть у рельєфних елементах та швах. Очищувальний засіб в такому разі варто розпилювати на ворс або занурювати у нього щітку. Протирати рульове колесо краще обережними круговими рухами до появи піни. Після такого очищення обов’язково пройдіться по керму вологою тканиною, щоби змити залишки засобу.

Дезінфікуйте парою

Для якісного знезараження керма підійде не агресивний санітайзер, а значно більш делікатний пароочисник. Він не тільки уб'є всі бактерії, але й дістане забруднення у найнепомітніших заглибленнях і закутках. Після того, як обробите ним поверхню, протріть її чистим та сухим рушником з мікрофібри.

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