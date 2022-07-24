Чи варто заправляти авто біопаливом — кілька порад

Після весняної паливної кризи ситуація з паливом в Україні значно покращилася, але через курс долара його ціна може зрости.

За час дефіциту багато українців доглянули альтернативні види палива, які під час кризи були дещо доступнішими. Одним із них став спиртовий бензин чи біопаливо. Так називають бензин з додаванням біоетанолу або спирту, отриманого з рослинних елементів у пропорції не менше 30% від загального обсягу отриманого палива.

Багатьох автомобілістів відлякує той факт, що мінімум на 30% зі спирту, тобто речовини досить агресивного, біопаливо може роз’їдати гумові та пластикові деталі паливної системи.

Однак ця властивість спирту відома не тільки автовласникам, але і вченим та виробникам, саме тому при виробництві біопалива використовують спеціальну присадку, що підвищує значення pH кислотного параметра. Загалом цей показник повинен бути від 6 до 9 одиниць і такий спиртовий бензин фактично нічим не відрізняється від звичайного і може бути сміливо використаний у заправці авто.

Втім, побоювання водіїв про якість спиртового бензину не безпідставні — оскільки виробництво біопалива відбувається прямо на нафтобазах, шляхом змішування та додавання різних хімічних присадок. На "виході" продукт має проходити ретельний контроль, але насправді держава цим фактично не займається, залишаючи якість продукту на совісті виробників.

Як бути в такій ситуації?

Постаратися знайти АЗС, де продають якісний спиртовий бензин і не змінювати обрану вами точку реалізації палива.

Більше про спиртовий бензин можна прочитати в матеріалі "Телеграфа" — " Українці стали заправляти авто спиртовим бензином: чим він відрізняється від звичайного і чи правда шкодить "паливному".