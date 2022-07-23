Курс долара та ціна на пальне – експерт назвав перші наслідки

В Україні на 11 гривень подорожчав бензин, поки що тільки в опті

Зростання офіційного курсу долара відразу на 25% — до 36,56 грн за долар призвело до того, що падіння цін на паливо, на яке всі очікували в липні, не відбудеться. Водночас, це не обов’язково означатиме зростання цін на бензин та дизельне паливо.

Так, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів про перші наслідки зростання курсу долара для паливного ринку.

За його даними оптові ціни на дизпаливо та бензин за 21 липня зросли на 10 та 11,5 грн/л до 54,8 та 55 грн/л відповідно. При цьому є випадки "відкату" ціни на 2-3 гривні. Наступного тижня так вчинять інші. Характерно, що оптова ціна автогазу поки що майже не змінилася.

У роздробі ціни підняли деякі невеликі та регіональні мережі АЗС, національні – без змін.

"Підняття курсу запустило механізм зменшення прибутку та їх перерозподілу між сегментами нафтопродуктозабезпечення. Відсутність цінової стелі дозволила швидко наповнити ринок за рахунок гарної матеріальної мотивації — прибутку. Зараз розпочався зворотний процес, коли всім доведеться скорочувати маржу, а найбільш неефективним, здебільшого випадковим та непрофільним. постачальникам — залишити цей ринок", — говорить про зміни, які очікують паливний ринок Сергій Куюн.

Раніше Сергій Куюн спрогнозував, що загалом зростання цін на пальне в Україні, незважаючи на зростання курсу долара, вдасться уникнути.