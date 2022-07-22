Подорожчання палива скасовується – експерт розповів, чому

Експерт розповів, що допоможе уникнути зростання цін на пальне, незважаючи на зростання курсу долара.

У четвер, 21 липня, НБУ своїм рішенням збільшив на 25% ухвалений раніше офіційний курс долара, зафіксувавши його на рівні 35,56 грн за долар. Це рішення неминуче позначиться на вартості багатьох імпортних товарів і послуг, наприклад, туристичних путівках за кордон.

До списку товарів, які могли подорожчати потрапило і паливо, яке в липні вже почало відчутно знижуватись у ціні, що було особливо помітно на прикладі автогазу. На думку експертів, можна було сміливо забути про зниження цін на паливо, ба більше, на нього очікувало зростання.

Наприклад, дизпаливо могло подорожчати з 58 грн/л до 60-62, а бензин із 52 до 57 гривень. Однак згодом директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомив, що слід відкоригувати його попередній прогноз впливу нового курсу долара на вартість пального.

"Цей прогноз я зробив на основі середніх митних цін на бензин та дизпаливо у липні. Поспілкувавшись з імпортерами, треба визнати ті ціни надто високими, що говорить про повернення практики залишати частину прибутку за кордоном, який останніми роками майже зник, але це вже інша тема. Отже, розрахунок на базі формули держрегулювання вказує, що поточні ціни на заправках можуть утриматися без підвищення. Цьому сприятиме і зниження світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається у липні", — заспокоїв автовласників Сергій Куюн тим, що, можливо, вдасться обійтися без зростання цін.

Також ціни на пальне можуть зазнати впливу демпінгу з боку нелегальних АЗС, які вже змогли знизити ціни на автогаз у Черкаській області нижче 27 гривень за літр.