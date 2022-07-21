НБУ підняв офіційний курс долара — як це позначиться на курсі готівкової валюти

НБУ обіцяє, що паніки навколо курсу долара не буде, не всі експерти з ним згодні

Через 5 місяців після початку російської агресії НБУ прийняв рішення змінити прийнятий раніше курс долара, піднявши його відразу на 25% до 35,56 грн за 1 долар США.

У Нацбанку пояснили, що це збільшить приплив і продаж валютних надходжень експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку, дозволить стабілізувати курсові очікування.

Корекція ж офіційного курсу гривні, за прогнозом НБУ, матиме лише обмежений вплив на прискорення темпів зростання цін, спричинене останніми місяцями, насамперед наслідками війни.

При цьому курс безготівкової гривні не може більш ніж на 1% перевищувати офіційний курс, а ось готівковий долар, як і раніше, можна буде купувати за цінами на основі балансу попиту-пропозиції.

За словами економічного експерта Данила Моніна, це рішення напрошувалося, оскільки експортери та айтішники не заводили валюту або втрачали на конвертації 25%. З іншого боку, ринок входить у ситуацію невизначеності.

"Думаю, найближчими днями курс долара може підскочити як реакція населення на зміну позиції НБУ, але надалі він стабілізується на якомусь рівні. Цей рівень поки що незрозумілий і сильно залежить від позиції НБУ для роботи на міжбанку. Якщо Нацбанк продовжить робити валютні інтервенції по 1 млрд дол на тиждень як він робив — можна говорити про курс близький до офіційного нового. Якщо НБУ вирішить мінімізувати витрати міжнародних резервів, то курс імовірно буде стабілізований на якомусь вищому рівні, спрогнозувати який через можливу паніку населення, важко», — прогнозує "Телеграфу" експерт.

Ще до введення НБУ нового офіційного курсу долара експерти прогнозували національній валюті просідання до 40 гривень за 1 долар, а можливо і більше.