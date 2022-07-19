Курс долара зростає – чому Захід не рятує гривню, хоч і може

Чому Захід не дає Україні потрібний обсяг фіндопомоги — експерт розкрив причину

Щодня приносить коливання на валютному ринку України, хоча курс долара та євро іноді знижується, загалом прогнози фахівців одностайні – гривня падатиме і надалі.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров пояснив, що могло б урятувати курс гривні і чому цього не відбувається. За його словами, Україні на щомісячні витрати потрібно 9 мільярдів доларів і знайти їх для нашої країни Заходу – не проблема. Так, за його словами, Федеральна резервна система США – центробанк країни півроку тому друкував по 120 мільярдів доларів на місяць.

Проте, як стверджує експерт, фіндопомога від Заходу насправді на 70-75% представляє собою кредити замість безоплатної фінансової допомоги, що разом з колишніми боргами нарощують щоквартальні виплати за боргами України до 1,5 млрд дол.

Як вважає Олександр Гончаров, країни Заходу не надто зацікавлені у виділенні Україні 9 мільярдів доларів на місяць, бо вони підуть одразу до реального товарного ринку та фінансового сектору економіки України.

"Звичайно, Захід це не влаштовує, для нього було б краще (і для України теж), якби на перший план вийшли не кредити, а інвестиції в українську економіку. По-перше, прямі іноземні інвестиції – це довгі гроші. По-друге, з ними на наші підприємства прийдуть найсучасніші технології та якісне обладнання. По-третє, інвестиції – найефективніший метод боротьби з корупцією", — стверджує Гончаров.

Зрештою, головне питання, на думку експерта, чи готова Україна створювати національні підприємства та холдинги на засадах державно-приватного партнерства за участю іноземних інвесторів, не озираючись, як раніше, на інтереси місцевих олігархів.

Зростання курсу долара, яке на думку експертів неминуче, спричинить низку неприємних наслідків для українців.