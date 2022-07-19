Долар на чорному ринку знову зростає: що буде з валютою найближчого тижня

Долар нещодавно здивував багатьох українців різким стрибком

Вартість долара та євро на валютному ринку України незначно стабілізувалася — найближчим часом не варто тиснути на серйозне падіння. У порівнянні з попереднім днем долар трохи підріс, як і його європейський колега.

За даними сайту "Мінфін", найближчий тиждень для валютного ринку буде непростим і ціни в обмінних пунктах по Україні відрізнятимуться. Прогноз по "коридору" купівлі та продажу валюти досить вузький і становить близько півтори гривні.

Долар коштуватиме від 36,5 до 37,85 грн, а євро від 36,3 до 37,95 грн. Зазначимо, що показники 19 липня вкладаються у цей прогноз. Долар на чорному ринку коштує 37/37,23 грн, а євро — 37,2/37,34 грн.

Курс валют на 19 липня

Зазначимо, що євро та долар зрівнялися в ціні 2022 року вперше за 20 років і такі економічні зміни впливають, у тому числі і на Україну, викликаючи зміни вартості товарів та зниження доходу від експорту. Згідно з прогнозом аналітика Андрія Гойлова, тиск на євро знизиться не раніше наступного року і суттєве посилення валюти малоймовірне.

Читайте також: Категорія Гроші Зростання курсу долара неминуче: експерт пояснив, наскільки критична ситуація Чотири фактори тиснуть на курс долара до гривні у бік його зростання

Раніше "Телеграф" повідомляв, що долар може досягти позначки 40 грн вже до кінця липня. Але це не межа — за певних умов валюта може підскочити і до 60 грн за USD.