Зростання курсу долара до євро: чому Україна витрачатиме більше грошей і в чому краще тримати свої заощадження

Українцям слід бути готовими до змін, пов’язаних із падінням курсу євро до долара

Вперше за 20 років курс євро та долара фактично зрівнявся, а стосовно гривні обидві валюти навіть дещо знизилися.

За словами економічного експерта Олексія Куща – це прогнозований процес, оскільки США сьогодні мають більш високу облікову ставку, що дає змогу зменшувати кількість доларів в економіці, а наявність своїх енергоресурсів знижує залежність від імпорту дорогих енергоресурсів.

В Україні, пояснює експерт, це вплине таким чином, що скоротяться експортні надходження від зовнішньої торгівлі з ЄС, з іншого боку, вартість європейського імпорту в гривні також знизиться. Щоправда, останнє залежатиме від політики НБУ.

"Якщо курс долара та гривні зрівнявся, НБУ має відреагувати на це зміною офіційного курсу євро. Так, якщо долар коштує 29,25 гривні, то і євро має коштувати стільки ж, якщо ж курс євро до гривні скажемо 30 гривень, то на кожному викупленому в експортерів євро Нацбанк переплачуватиме 75 копійок", — пояснив експерт "Телеграфу".

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Втім, на 15 липня офіційні курси долара та євро майже рівні – 29,25 грн. та 29,27 грн. відповідно.

Як пише на своїй сторінці в соцмережах економічний експерт Данило Монін, євро вперше став дешевшим за долар за останні 20 років, чому сприяла правильна стратегія США після економічної кризи 2008 року і взяття курсу на розвиток власного енергосектору. Для українців, на думку Моніна, це означає, що краще тримати свої заощадження в доларах.

Тим часом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін прогнозує девальвацію гривні до долара наприкінці місяця щонайменше до 40 гривень, якщо не станеться дива.