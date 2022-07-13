Долар наздогнав євро: як це вплине на ціни

Євро передбачили падіння, що змінить ціни в Україні

Цього тижня національна валюта стала слабшати до основних світових валют – долара та євро, причому їхній курс до гривні вже майже зрівнявся.

Економічний експерт Данило Монін розповів "Телеграфу" чого чекати від курсу євро і як це вплине на українців.

Хоча улюбленою валютою для заощаджень в українців залишається долар, зміни курсу євро, упевнений наш співрозмовник, також вплинуть на українців.

"Очевидно, що долар по відношенню до євро зміцнюватиметься, завадити цьому може хіба що різке зростання облікової ставки Європейського Центробанку, але це лише сповільнить падіння євро. Загалом думаю приблизно в серпні за 1 долар даватимуть 1 євро, а може й менше Що це означає для українців? З одного боку, враховуючи високий товарообіг з ЄС, можна очікувати деякого зниження цін на європейські товари, але з іншого, гривня по відношенню до євро також буде девальвувати, тому швидше ціна імпорту з ЄС просто зросте не так сильно. як імпорту за долари", — наголосив експерт.

Як зазначив Данило Монін, в Україні долар та євро вже майже зрівнялися – обидві валюти сьогодні обмінюються на гривню у співвідношенні 37,3-37,9 грн.

Тим часом експерти прогнозують стрибок курсу долара влітку мінімум до 40 гривень, але можливо і значно більше, навіть до 60 гривень.