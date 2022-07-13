Долар росте на чорному ринку: експерти розповіли, чого чекати

Через коливання найважче доведеться невеликим підприємцям

Долар різко виріс і продовжує зростати на чорному ринку — минулої доби зафіксували подорожчання на 30-40 копійок. І це не межа, вважають експерти. Євро тим часом також підріс, але набагато менш суттєво. Європейська валюта продається за однією ціною з американською – такого не було з 2002 року. При цьому курс НБУ залишається на колишньому рівні.

Попит на валюту лише зростає, але перейти до вільного валютного ринку Україна не може, вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. У коментарі dev.ua він зазначив, що ще щонайменше рік курс гривні формуватиметься за активної участі Нацбанку, а ринкову ціну припустити неможливо.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, що якщо готівковий долар перетне рубіж у 40 грн, то не за горами ціна та 45 грн за 1 долар. Експерт упевнений — із різкою девальвацією гривні буде найважче ФОПам та малому бізнесу.

Президент асоціації українських банків Андрій Дубас прогнозує, що курс долара після коливань зафіксується на ціні 40 грн, а курс від НБУ буде відпущений.

Нагадаємо, долар за версією Нацбанку коштує з початку вторгнення 29,25 грн, а на чорному ринку станом на 13 липня — 37,3/37,7 грн. Євро при цьому 37,4/37,9 грн.

Курс валют від Нацбанку та на чорному ринку

Раніше "Телеграф" писав, що долар продовжує дорожчати через підвищений попит. Він може досягти ціни 60 грн за USD.