Долар на чорному ринку дорожчатиме через посилений попит: свіжий курс

"Чорний" долар не буде спокійним і продовжуватиме зростати в ціні

Упродовж найближчого тижня експерти прогнозують коливання розцінок на валюту, що сильно позначиться на гривні. Поки американський долар залишається у "замороженому" стані у 29,25 гривень, попит продовжить перевищувати пропозицію, адже з урахуванням обмежень Нацбанку долара на торгах перебуватиме в межах коридору від 29,25 до 29,55 гривень.

Як пише "Мінфін", що попри сезонний чинник, коли попит на долар зазвичай падає, наразі спостерігається досить великий обсяг продажу американської валюти в країні. Зазвичай саме улітку попит на валюту зменшується, а цього року він ще й скоротився, адже відпочинок за кордоном через війну в Україні під великим питанням.

На думку фінансових аналітиків, на користь національної валюти відіграє той факт, що західні країни-партнери своєю допомогою збільшують фінансування українського бюджету. Зокрема, на кінець червня — початок липня загальна сума фінансування, якщо порівняти її з травневою, зросла втричі.

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За даними фінансового порталу, заокеанська валюта упродовж доби, 12 липня, під час купівлі коштуватиме 37,00 гривень за долар, що є дорожчим у порівнянні з учорашньою ціною на 10 копійок. Продаж долара США також здорожчав і у вівторок коштуватиме 37,33 гривні.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні зросла. Купівля сьогодні обійдеться у 37,20 гривень, при цьому продаж вартуватиме 37,60 гривень.

Якщо говорити про офіційний курс та розцінки на валюту у банках, то у вівторок, 12 липня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 29,25 гривень, що залишається незмінним з 24 лютого. Водночас євро подешевшав на 19 копійок і цього його ціна складає 29,51 гривень.

Нагадаємо, що прогнози фінансових аналітиків твердять про те, що курс американської валюти в Україні напряму залежить від політики НБУ і ситуації на фронті.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що на думку експертів український Нацбанк може обвалити національну валюту вже у липні,