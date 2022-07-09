Курс долара зростатиме – чому це нормально

Долар зростатиме і може зрости до 60 гривень

В умовах світових тенденцій зростання курсу долара та російської агресії проти України знецінення гривні процес є абсолютно логічним і неминучим, лише політика НБУ дозволяє цьому відбуватися більш-менш плавно.

Про це пише у своїй колонці для "Нового часу" експерт із банків CASE Україна Євген Дубогриз. Експерт наголошує, що девальвація гривні неминуча.

Насамперед, як стверджує Дубогриз, зростання долара — це світова тенденція. Так, США у відповідь на зростання інфляції піднімають свою облікову ставку. І обіцяють піднімати й надалі. Наслідок: рух капіталу в США, інвестори купують більше американських цінних паперів, зростає попит на долар, який дорожчає по відношенню до багатьох основних світових валют — наприклад, уже зрівнявся з вартістю євро. США стають "рятівною гаванню" для грошей у світі.

З іншого боку, на гривню тисне війна з росією, високі витрати на яку змушують нарощувати емісію, що веде до інфляції, яка до кінця року становитиме до 30%, що, втім, не так вже й багато для війни.

Також через морську блокаду України відчуває брак валюти, яку не може отримати через знижені експортні можливості.

"Інфляція, емісія, падіння експорту, зменшення міжнародних резервів, та ще й глобальне подорожчання долара — за таких умов гривня і має "просідати" по відношенню до долара. Жодної паніки, суто економічний процес — очікувана всіма економістами. повзуча девальвація. Дякую — без жартів. — Нацбанку та запровадженим ним валютним обмеженням, що лише "повзуча": альтернативою могла бути лише стрімка", — резюмує Євген Дубогриз.

Як прогнозують експерти в залежності від політики НБУ і ситуації на фронті курс долара в липні може як опуститися до 32 гривень, так і піднятися до 60 гривень, але найімовірніше його стабільність і курс у 35-36 гривень.