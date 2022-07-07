Долар може подорожчати до 60 гривень: причина у діях НБУ

Вже влітку курс долара може зрости до 60 гривень.

Поки що курс долара щодо гривні залишається стабільним на рівні 35,5 грн за 1 долар, і за прогнозом багатьох експертів він залишатиметься таким до кінця літа. Втім, ситуація може кардинально змінитись.

На думку економічного експерта Олексія Куща, існує небезпека стрибка долара до курсу 40-60 гривень і навіть більше у разі неправильних дій НБУ. Цією дією він вважає можливу відмову НБУ від фіксованого курсу о 29.25 грн та введення ринкового міжбанківського валютного курсу.

"Маховик девальвації завжди розкручується на міжбанку і потім підхоплюється на готівковому ринку. Причин тут декілька – це спекуляція отриманим від НБУ рефінансуванням на валютному ринку, а також психологічна залежність міжбанку від чуток та слів. Наприклад, заява лукашенка про напад та курс протягом дня з 35 стає 45, початок воєнних дій на кордоні з Білоруссю — і курс 60. Нині такого немає з однієї простої причини — фіксований курс гривні», — каже про небезпеку ринкового курсу на міжбанку експерт.

На його думку найкращим способом була б відмова від фіксованого курсу долара в 29,25 гривень від НБУ та введення курсового коридору, в рамках якого співвідношення долара та гривні могло б вагатися.