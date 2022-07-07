Долар на чорному ринку влітку буде стабільним: свіжий курс

Улітку попит на валюту зазвичай зменшується

Курс американської валюти цього літа відносно гривні буде стабільним. Суттєвих коливань, попри тривалі бойові дії в країні, експерти не прогнозують.

Як пише "Сегодня", зазвичай саме улітку попит на валюту зменшується, а цього року він ще й скоротився, адже відпочинок за кордоном через війну в Україні під великим питанням. Фінансові аналітики зазначають, що на користь національної валюти відіграє той факт, що західні країни-партнери своєю допомогою збільшують фінансування українського бюджету. Зокрема, на кінець червня — початок липня загальна сума фінансування, якщо порівняти її з травневою, зросла втричі.

"Експерти кажуть, що швидше за все, найближчим часом все ще зберігатиметься потрійний валютний курс – фіксований курс НБУ, за яким продається валютний виторг, картковий курс для розрахунку пластиком за кордоном та реальний обмінний курс, який на 20% вищий за офіційний. Але найближчим часом Нацбанк може почати зближувати всі ці три показники, що потягне за собою здорожчання валюти", — йдеться в тексті видання.

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Враховуючи дані, які щоденно демонструє фінансовий портал "Мінфін", американська валюта й справді суттєво в ціні не змінюється, проте поступове збільшення цін все ж спостерігається. Так, згідно з наявними відомостями, у четвер, 7 липня, "чорний" долар таки дорожчав у порівнянні з минулоденними розцінками.

Купити один долар в обмінниках сьогодні можна буде за 35,43 гривень, що на 23 копійки більше, аніж у середу. А от продаж американської валюти обійдеться українцям у 35,60 гривень. І ця ціна також збільшилася відучора на 17 копійок.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі коштувати 36,20 гривень, при цьому продаж вартуватиме 36,45 гривень.

Курс валют на чорному ринку 7 липня

Що стосується офіційних розцінок, то Національний банк України 7 липня встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 гривень за один долар.

Водночас курс євро встановлений на рівні 29,81 гривень, що на 30 копійок менше, аніж у середу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економічний експерт Олексій Кущ вважає, що якщо таке рішення буде прийнято зараз, то долар може підскочити аж до 60 гривень.