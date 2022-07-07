Долар на чорному ринку влітку буде стабільним: свіжий курс
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Улітку попит на валюту зазвичай зменшується
Курс американської валюти цього літа відносно гривні буде стабільним. Суттєвих коливань, попри тривалі бойові дії в країні, експерти не прогнозують.
Як пише "Сегодня", зазвичай саме улітку попит на валюту зменшується, а цього року він ще й скоротився, адже відпочинок за кордоном через війну в Україні під великим питанням. Фінансові аналітики зазначають, що на користь національної валюти відіграє той факт, що західні країни-партнери своєю допомогою збільшують фінансування українського бюджету. Зокрема, на кінець червня — початок липня загальна сума фінансування, якщо порівняти її з травневою, зросла втричі.
"Експерти кажуть, що швидше за все, найближчим часом все ще зберігатиметься потрійний валютний курс – фіксований курс НБУ, за яким продається валютний виторг, картковий курс для розрахунку пластиком за кордоном та реальний обмінний курс, який на 20% вищий за офіційний. Але найближчим часом Нацбанк може почати зближувати всі ці три показники, що потягне за собою здорожчання валюти", — йдеться в тексті видання.
Враховуючи дані, які щоденно демонструє фінансовий портал "Мінфін", американська валюта й справді суттєво в ціні не змінюється, проте поступове збільшення цін все ж спостерігається. Так, згідно з наявними відомостями, у четвер, 7 липня, "чорний" долар таки дорожчав у порівнянні з минулоденними розцінками.
Купити один долар в обмінниках сьогодні можна буде за 35,43 гривень, що на 23 копійки більше, аніж у середу. А от продаж американської валюти обійдеться українцям у 35,60 гривень. І ця ціна також збільшилася відучора на 17 копійок.
Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі коштувати 36,20 гривень, при цьому продаж вартуватиме 36,45 гривень.
Що стосується офіційних розцінок, то Національний банк України 7 липня встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 гривень за один долар.
Водночас курс євро встановлений на рівні 29,81 гривень, що на 30 копійок менше, аніж у середу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що економічний експерт Олексій Кущ вважає, що якщо таке рішення буде прийнято зараз, то долар може підскочити аж до 60 гривень.