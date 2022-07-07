Доллар на черном рынке летом будет стабильным: свежий курс

Летом спрос на валюту обычно уменьшается

Курс американской валюты этим летом по отношению к гривне будет стабильным. Существенных колебаний, несмотря на продолжающиеся боевые действия в стране, эксперты не прогнозируют.

Как пишет "Сегодня", обычно именно летом спрос на валюту уменьшается, а в этом году он еще и сократился, ведь отдых за границей из-за войны в Украине под большим вопросом. Финансовые аналитики отмечают, что в интересах национальной валюты играет тот факт, что западные страны-партнеры своей помощью увеличивают финансирование украинского бюджета. В частности, к концу июня — началу июля общая сумма финансирования, если сравнить ее с майской, выросла втрое.

"Эксперты говорят, что, скорее всего, в ближайшее время все еще будет сохраняться тройной валютный курс – фиксированный курс НБУ, по которому продается валютная выручка, карточный курс для расчета пластиком за рубежом и реальный обменный курс, который на 20% выше официального. Но в ближайшее время Нацбанк может начать сближать все эти три показателя, что повлечет за собой удорожание валюты", — говорится в тексте издания.

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Учитывая данные, которые ежедневно демонстрирует финансовый портал "Минфин", американская валюта действительно существенно в цене не меняется, однако постепенное увеличение цен все же наблюдается. Так, согласно имеющимся сведениям, в четверг, 7 июля, "черный" доллар все-таки дорожал по сравнению с прошлыми расценками.

Купить один доллар в обменниках сегодня можно будет за 35,43 гривен, что на 23 копейки больше, чем в среду. А вот продажа американской валюты обойдется украинцам в 35,60 грн. И эта цена также увеличилась со вчерашнего дня на 17 копеек.

Европейская валюта на черном рынке при покупке стоит 36,20 гривен, при этом продажа будет стоить 36,45 гривен.

Курс валют на черном рынке 7 июля

Что касается официальных расценок, то Национальный банк Украины 7 июля установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 гривен за один доллар.

В то же время курс евро установлен на уровне 29,81 гривен, что на 30 копеек меньше, чем в среду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономический эксперт Алексей Кущ считает, что если такое решение будет принято сейчас, то доллар может подскочить до 60 гривен.