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Курс доллара может подскочить до 60 гривен – экономист рассказал, при каких условиях

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Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара может резко вырасти
Курс доллара может резко вырасти

Как НБУ может помочь гривне упасть по отношению к доллару — достаточно лишь двух шагов

В последнее время все чаще НБУ говорит о возможности отмены фиксированного курса доллара в 29,25 грн, введенного в день российской агрессии 24 февраля.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, это может обрушить национальную валюту по отношению к доллару и привести к росту курса доллара до 60 гривен. Об этом эксперт пишет на своей странице в Facebook.

По его словам попытка Нацбанка нарушить действующее равновесие из трех курсов – фиксированного официального, безналичного межбанковского и наличного рыночного, путем ввода рыночного межбанковского курса, может привести к стремительной девальвации гривны.

"Маховик девальвации всегда раскручивается на межбанке и затем подхватывается на наличном рынке. Причин здесь несколько – это спекуляция полученным от НБУ рефинансированием на валютном рынке, а также психологическая зависимость межбанка от слухов и слов. Например, заявление лукашенко о нападении и курс в течение дня с 35 становится 45, начало военных действий на границе с Беларусью — и курс 60. Потеря Лисичанска — и курс 40. Сейчас такого нет по одной простой причине — фиксированный курс гривны", — говорит об опасности рыночного курса на межбанке эксперт.

Вместе с тем как считает Алексей Кущ, сохранение фиксированного курса в 29,25 грн также вредит экономике, так как снижает гривневые доходы экспортеров и идет на пользу импортерам, прежде всего топливным компаниям.

Чтобы нивелировать этот дисбаланс он предлагает ввести "курсовой коридор", при котором устанавливается ограничения на курс в обменных пунктах с одновременным ростом официального курса. К примеру, курс НБУ может опустить до 31-32 гривен за доллар и ограничить маржу для банков на рынке наличного доллара 5%.

Такая модель, по мнению эксперта, вполне допустима как некий компромисс в военных условиях.

Надо сказать, что многие эксперты опасаются что НБУ своими действиями уже в июле может поднять курс доллара до 40 гривен.

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#НБУ #Гривна #Обмен валют #Курс доллара