Курс долара може підскочити до 60 гривень – економіст розповів, за яких умов

Як НБУ може допомогти гривні впасти до долара — достатньо лише двох кроків

Останнім часом все частіше НБУ говорить про можливість скасування фіксованого курсу долара 29,25 грн, запровадженого в день російської агресії 24 лютого.

На думку економічного експерта Олексія Куща, це може обрушити національну валюту щодо долара та призвести до зростання курсу долара до 60 гривень. Про це експерт пише на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, спроба Нацбанку порушити діючу рівновагу з трьох курсів – фіксованого офіційного, безготівкового міжбанківського та готівкового ринкового, шляхом введення ринкового міжбанківського курсу, може призвести до стрімкої девальвації гривні.

"Маховик девальвації завжди розкручується на міжбанку і потім підхоплюється на готівковому ринку. Причин тут декілька – це спекуляція отриманим від НБУ рефінансуванням на валютному ринку, а також психологічна залежність міжбанку від чуток та слів. Наприклад, заява лукашенка про напад та курс протягом дня з 35 стає 45, початок військових дій на кордоні з Білоруссю — і курс 60. Втрата Лисичанська — і курс 40. Зараз такого немає з однієї простої причини — фіксований курс гривні", — говорить про небезпеку ринкового курсу на міжбанку експерт.

Разом з тим, як вважає Олексій Кущ, збереження фіксованого курсу в 29,25 грн також шкодить економіці, оскільки знижує гривневі доходи експортерів і йде на користь імпортерам, насамперед паливним компаніям.

Щоб нівелювати цей дисбаланс, він пропонує запровадити "курсовий коридор", при якому встановлюється обмеження на курс в обмінних пунктах з одночасним зростанням офіційного курсу. Наприклад, курс НБУ може опустити до 31-32 гривень за долар та обмежити маржу для банків на ринку готівкового долара 5%.

Така модель, на думку експерта, цілком допустима як певний компроміс у військових умовах.

Треба сказати, що багато експертів побоюються, що НБУ своїми діями вже в липні може підняти курс долара до 40 гривень.