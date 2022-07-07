Доллар может подорожать до 60 гривен: причина в действиях НБУ

Уже летом курс доллара может вырасти до 60 гривен

Пока курс доллара по отношению к гривне остается стабильным на уровне 35,5 грн за 1 доллар, и по прогнозу многих экспертов он будет оставаться таковым до конца лета. Впрочем, ситуация может кардинально измениться.

По мнению экономического эксперта Алексея Куща, существует опасность скачка доллара до курса в 40-60 гривен и даже более, в случае неправильных действий НБУ. Этим действием он считает возможный отказ НБУ от фиксированного курса в 29.25 грн и ввод рыночного межбанковского валютного курса.

"Маховик девальвации всегда раскручивается на межбанке и затем подхватывается на наличном рынке. Причин здесь несколько – это спекуляция полученным от НБУ рефинансированием на валютном рынке, а также психологическая зависимость межбанка от слухов и слов. Например, заявление лукашенко о нападении и курс в течение дня с 35 становится 45, начало военных действий на границе с Беларусью — и курс 60. Сейчас такого нет по одной простой причине — фиксированный курс гривны", — говорит об опасности рыночного курса на межбанке эксперт.

По его мнению лучшим способом был бы отказ от фиксированного курса доллара в 29,25 гривен от НБУ и введение курсового коридора, в рамках которого соотношение доллара и гривны могло бы колебаться.