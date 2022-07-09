Курс доллара будет расти - почему это нормально

Доллар будет расти и может вырасти до 60 гривен

В условиях мировых тенденций роста курса доллара и российской агрессии против Украины обесценивание гривны процесс абсолютно логичный и неминуемый, только политика НБУ позволяет этому происходить более-менее плавно.

Об этом пишет в своей колонке для "Нового времени" эксперт по банкам CASE Украина Евгений Дубогрыз. Эксперт подчеркивает, что девальвация гривны неминуема.

Прежде всего, как утверждает Дубогрыз, рост доллара — это мировая тенденция. Так, США в ответ на рост инфляции поднимают свою учетную ставку. И обещают поднимать и дальше. Следствие: движение капитала в США, инвесторы покупают больше американских ценных бумаг, растет спрос на доллар, который дорожает по отношению к почти всем основным мировым валютам — например, уже сравнялся со стоимостью евро. США становятся "спасительной гаванью" для денег в мире.

С другой стороны, на гривну давит война с россией, высокие расходы на которую заставляют наращивать эмиссию, что ведет к инфляции, которая к концу года составит до 30%, что, впрочем, не так уж и много для войны.

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Также из-за морской блокады Украины испытывает нехватку валюты, которую не может получить из-за сниженных экспортных возможностей.

"Инфляция, эмиссия, падение экспорта, уменьшение международных резервов, да еще глобальное подорожание доллара — при таких условиях гривна и должна "проседать" по отношению к доллару. Никакой паники, сугубо экономический процесс — ожидаемая всеми экономистами. ползучая девальвация. Спасибо — без шуток — Нацбанку и введенным им валютным ограничением, что только "ползучая": альтернативой могла быть только стремительная", — резюмирует Евгений Дубогрыз.

Как прогнозируют эксперты в зависимости от политики НБУ и ситуации на фронте курс доллара в июле может как опуститься до 32 гривен, так и подняться до 60 гривен, но все же вероятнее всего его стабильность и курс в 35-36 гривен.