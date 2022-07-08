Июль и НБУ испытают гривну на прочность – курс доллара может вырасти

Эксперты опасаются, что НБУ может обвалить национальную валюту уже в июле

Хотя текущий курс доллара по отношению к гривне продолжает оставаться в целом стабильным, уже в июле эта ситуация может измениться по инициативе Национального банка Украины.

Так, как считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, НБУ может отказаться от фиксированного курса и доллара и девальвировать гривну, чтобы помочь экспортерам.

"Если в июле в страну придет макрофинансовая международная помощь это позволит Нацбанку провести девальвацию национальной валюты, имея в запасе достаточный объем золотовалютных резервов. В таком случае Национальный банк Украины может поднять курс межбанка, и мы увидим на рынке сдвиг. Но только в случае, когда сюда зайдут деньги, и Нацбанк сможет более свободно ими распоряжаться, получив запас прочности", – считает Андрей Шевчишин.

Таким образом удастся поддержать экспортеров, повысив курс доллара в их интересах, чтобы они могли выручить за свой товар больше гривны.

С другой стороны, рост экспортной выручки может напротив, укрепить гривну, опустив курс доллара до 31-32 гривен.

Вместе с тем экономический эксперт Алексей Кущ считает, что если НБУ откажется от фиксированного курса доллара слишком резко, то национальная валюта может девальвировать и до 60 гривен за доллар.