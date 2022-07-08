Курс доллара на черном рынке стабильным не будет: чего ждать в июле

В июле возможен скачок курса доллара США

В начале июля эксперты не прогнозируют американскому доллару стабильность, ведь ключевые проблемы национальной украинской валюты остаются на том же уровне. К ним относится война, дефицит средств в бюджете, низкие темпы перехода экономики на военное положение, а также очень малые объемы экспорта товаров из Украины.

Как пишет "Минфин", из-за усиления боев в южной и восточной частях страны большой объем средств требуется для обеспечения армии. Именно эти расходы из бюджета, которые сейчас осуществляются преимущественно за счет союзников, в июле лишь усугубит рост цен на валюту. Эксперты отмечают, что из-за того, что Министерство финансов так и не увеличило доходность по облигациям, на первичном рынке основным покупателем ценных бумаг государства так и остается Нацбанк.

Ситуация, которая в последние дни наблюдается на черном рынке, оговорку аналитиков по удорожанию валюты только подтверждают. Так, по данным финансового портала, американская валюта в пятницу, 8 июля, снова увеличилась в цене. В частности, "черный" доллар по сравнению с прошлыми расценками,

стал дороже на 37 копеек, поэтому сегодня будет стоить при покупке 35,80 гривен. Что касается цены на продажу, то она также подскочила на 47 копеек. Сегодня продажи доллара США обойдется в 36,07 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке обойдется сегодня в 36,60 гривен, при этом продажа будет стоить 36,90 гривен. Что также гораздо дороже, чем в предыдущий банковский день.

В то же время в банках цены по сравнению с предыдущими не изменилась. Доллар – 29,25 гривен. Евро — 29,81 гривен.

Напомним, что по мнению украинского экономиста Алексея Куща уже в ближайшее время доллар может подскочить вплоть до 60 гривен. Это может произойти при условии, что Национальный банк Украины упразднит фиксированный курс доллара в 29,25 гривен.