Курс долара на чорному ринку стабільним не буде: чого чекати у липні

У липні можливий стрибок курсу долара США

На початку липня експерти не прогнозують американському долару стабільність, адже ключові проблеми національної української валюти залишаються на тому ж рівні. До них відноситься війна, дефіцит коштів у бюджеті, низькі темпи переходу економіки на військовий стан, а також вкрай малі обсяги експорту товарів з України.

Як пише "Мінфін", через посилення боїв у південній і східній частинах країни, великий обсяг коштів вимагається задля забезпечення армії. Саме ці витрати з бюджету, які наразі здійснюються переважно за рахунок союзників, у липні лише посилить зріст цін на валюту. Експерти зазначають, що через те, що Міністерство фінансів так і не збільшило дохідність за облігаціями, на первинному ринку основним покупцем цінних паперів держави так і залишається Нацбанк.

Ситуація, котра останніми днями спостерігається на чорному ринку, застереження аналітиків щодо здорожчання валюти лише підтверджують. Так, за даними фінансового порталу, американська валюта у п'ятницю, 8 липня, знову збільшилася в ціні. Зокрема, "чорний" долар у порівнянні з минулоденними розцінками,

став дорожчим аж на 37 копійок, тож сьогодні коштуватиме під час купівлі 35,80 гривень. Що стосується ціни на продаж, то вона також підскочила на 47 копійок. Сьогодні продаж долара США обійдеться у 36,07 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі коштуватиме сьогодні 36,60 гривень, при цьому продаж вартуватиме 36,90 гривень. Що також значно дорожче, ніж у попередній банківський день.

Водночас у банках ціни у порівнянні з попередніми, не змінилася. Долар — 29,25 гривень. Євро — 29,81 гривень.

Нагадаємо, що на думку українського економіста Олексія Куща вже найближчим часом долар може підскочити аж до 60 гривень. Це може статися при умові, що Національний банк України скасує фіксований курс долара у 29,25 гривень.