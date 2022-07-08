Липень і НБУ випробуватимуть гривню на міцність – курс долара може зрости
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Експерти побоюються, що НБУ може обвалити національну валюту вже у липні
Хоча поточний курс долара до гривні продовжує залишатися в цілому стабільним, вже в липні ця ситуація може змінитися з ініціативи Національного банку України.
Так, як вважає керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, НБУ може відмовитися від фіксованого курсу та долара та девальвувати гривню, щоб допомогти експортерам.
"Якщо в липні до країни прийде макрофінансова міжнародна допомога, це дозволить Нацбанку провести девальвацію національної валюти, маючи в запасі достатній обсяг золотовалютних резервів. У такому разі Національний банк України може підняти курс міжбанку, і ми побачимо на ринку зсув. Але тільки у разі, коли сюди зайдуть гроші, і Нацбанк зможе вільніше ними розпоряджатися, отримавши запас міцності", – вважає Андрій Шевчишин.
Таким чином, вдасться підтримати експортерів, підвищивши курс долара в їхніх інтересах, щоб вони могли виручити за свій товар більше гривні.
З іншого боку, зростання експортного виторгу може навпаки, зміцнити гривню, опустивши курс долара до 31-32 гривень.
Водночас економічний експерт Олексій Кущ вважає, що якщо НБУ відмовиться від фіксованого курсу долара надто різко, то національна валюта може девальвувати і до 60 гривень за долар.