Липень і НБУ випробуватимуть гривню на міцність – курс долара може зрости

Експерти побоюються, що НБУ може обвалити національну валюту вже у липні

Хоча поточний курс долара до гривні продовжує залишатися в цілому стабільним, вже в липні ця ситуація може змінитися з ініціативи Національного банку України.

Так, як вважає керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, НБУ може відмовитися від фіксованого курсу та долара та девальвувати гривню, щоб допомогти експортерам.

"Якщо в липні до країни прийде макрофінансова міжнародна допомога, це дозволить Нацбанку провести девальвацію національної валюти, маючи в запасі достатній обсяг золотовалютних резервів. У такому разі Національний банк України може підняти курс міжбанку, і ми побачимо на ринку зсув. Але тільки у разі, коли сюди зайдуть гроші, і Нацбанк зможе вільніше ними розпоряджатися, отримавши запас міцності", – вважає Андрій Шевчишин.

Таким чином, вдасться підтримати експортерів, підвищивши курс долара в їхніх інтересах, щоб вони могли виручити за свій товар більше гривні.

З іншого боку, зростання експортного виторгу може навпаки, зміцнити гривню, опустивши курс долара до 31-32 гривень.

Водночас економічний експерт Олексій Кущ вважає, що якщо НБУ відмовиться від фіксованого курсу долара надто різко, то національна валюта може девальвувати і до 60 гривень за долар.