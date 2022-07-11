Долару на чорному ринку пророкують різке зростання: свіжий курс

Експерти дають вкрай невтішні прогнози щодо здорожчання американського долара

В Україні ціна на американську валюту вже найближчим часом може стрімко здорожчати до 45, а то й до 60 гривень за один долар США. На думку фінансових аналітиків, все залежить від дій Національного банку країни (НБУ). Якщо він прийме рішення відпустити зафіксований ще 24 лютого курс долара, то його ціна лише за одну добу може підскочити чи не удвічі.

Економічний експерт Олексій Кущ переконаний, що на економіці рішення відпустити фіксований курс долара може позначитися кепсько. Адже щойно це буде зроблено, може початися стрімка девальвація гривні. Причому почнеться вона саме з міжбанківського ринку.

"Заява Лукашенка про напад, і курс протягом дня з 35 стає 45, початок військових дій на кордоні з Білоруссю — і курс 60. Втрата Лисичанська — і курс 40. Зараз такого немає з однієї простої причини — фіксований курс гривні", — відзначає Кущ.

Отже, відмова від фіксованого курсу долара 29,25 грн і запровадження ринкового міжбанківського курсу долара може обернутися саме такими наслідками.

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Ситуація, котра останніми днями спостерігається на чорному ринку інформацію щодо ймовірного здорожчання долара лише підтверджує. Так за даними "Мінфіну", американська валюта у понеділок, 11 липня, коштуватиме 36,50 гривень. Що стосується ціни на продаж, то вона упродовж сьогоднішньої доби утримуватиметься на позначці у 36,77 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі коштуватиме сьогодні 37,00 гривень, при цьому продаж вартуватиме 37,35 гривень. Що також трохи дорожче, ніж у попередній банківський день.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами фінансових аналітиків курс долара може як зменшитись в ціні до 32 гривень за долар, так і підскочити до 60 гривень. Це напряму залежатиме політики НБУ і ситуації на фронті.