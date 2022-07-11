Доллар на черном рынке предрекают резкий рост: свежий курс

Эксперты дают крайне неутешительные прогнозы по удорожанию американского доллара.

В Украине цена на американскую валюту в ближайшее время может стремительно подорожать до 45, а то и до 60 гривен за один доллар США. По мнению финансовых аналитиков все зависит от действий Национального банка страны (НБУ). Если он примет решение отпустить зафиксированный еще 24 февраля курс доллара, то его цена только за сутки может подскочить чуть ли не вдвое.

Экономический эксперт Алексей Кущ убежден, что на экономике решение отпустить фиксированный курс доллара может сказаться плохо. Ведь как только это будет сделано, может начаться стремительная девальвация гривны. Причем начнется она с межбанковского рынка.

"Заявление Лукашенко о нападении, и курс в течение дня из 35 становится 45, начало военных действий на границе с Беларусью — и курс 60. Потеря Лисичанска — и курс 40. Сейчас такого нет по одной простой причине — фиксированный курс гривны", — отмечает Кущ.

Следовательно, отказ от фиксированного курса доллара 29,25 грн и введение рыночного межбанковского курса доллара может обернуться именно такими последствиями.

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Ситуация, которая в последние дни наблюдается на черном рынке, информацию о вероятном подорожании доллара лишь подтверждает. Так, по данным "Минфина", американская валюта в понедельник, 11 июля, будет стоить 36,50 гривен. Что касается цены на продажу, то она на протяжении сегодняшних суток будет удерживаться на отметке в 36,77 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке обойдется сегодня в 37,00 гривен, при этом продажа будет стоить 37,35 гривен. Что тоже немного дороже, чем в предыдущий банковский день.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам финансовых аналитиков, курс доллара может как уменьшиться в цене до 32 гривен за доллар, так и подскочить до 60 гривен. Это напрямую будет зависеть политики НБУ и ситуации на фронте.