Доллар на черном рынке уверенно ползет вверх: прогноз эксперта и свежий курс

Иностранная валюта не прекращает рост как в банках, так и на черном рынке страны

Национальный банк Украины продолжает удерживать официальный курс доллара США на уровне 29,25 грн. В то же время, расценки американской валюты на черном рынке продолжают ползти вверх. К примеру, в первый выходной недели, 9 июля, в обменниках котировка гривны к доллару составляет 36,10 – 36,30 гривен и по мнению экспертов его цена только будет расти.

Как изданию "Сегодня" сообщил финансовый аналитик Максим Орищак, что, несмотря на сезонный фактор, когда спрос на доллар обычно падает, сейчас наблюдается достаточно большой объем продаж американской валюты в стране. По его словам, сейчас Украина очень близка к дефолту, даже несмотря на систематическую финансовую помощь мероприятия и солидарность в вопросах насчет россии.

"Уже сейчас нам сообщили о снижении средней температуры в квартирах в отопительный сезон. Должно быть сокращение пенсионных и социальных выплат. То есть, несмотря на формальный уровень достаточности ЗВР, например, что не позволяет объявить дефолт в Украине, у нас фактически есть потерянные территории страны, падают" доходы населения и сокращается количество рабочих мест. Это не может сказаться положительно на банковском секторе Украины, а значит придется печатать деньги и поддерживать формальные показатели в норме", — прокомментировал специалист.

По мнению эксперта, в ближайшее время в Украине ожидается девальвация национальной валюты до уровня 37-38 за доллар США.

Ситуация, в последние дни наблюдающаяся на черном рынке, прогнозы украинских аналитиков только подтверждают.

Так, согласно данным финансового портала "Минфин", американская валюта в субботу, 9 июля, снова подорожала. "Черный" доллар по сравнению с ценами предыдущего банковского дня стал дороже еще на 30 копеек, так что сегодня при покупке его цена составит 36,10 гривен. Что касается цены на продажу, то она также подскочила на 23 копейки. В субботу доллар США будет продавать за 36,30 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке обойдется сегодня в 36,65 гривен, при этом продажа будет стоить 36,98 гривен. Что тоже немного дороже, чем в предыдущий банковский день.

Что касается цен на иностранную валюту в банках, то они остались на прошлых отметках: доллар — 29,25 гривен, евро — 29,81 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов, украинский Нацбанк может обвалить национальную валюту уже в июле, ведь девальвация гривны и отказ от фиксированного курса может помочь экспортерам.