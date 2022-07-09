Долар на чорному ринку впевнено повзе вгору: прогноз експерта і свіжий курс

Іноземна валюта не припиняє зріст як у банках, так і на чорному ринку країни

Національний банк України продовжує утримувати офіційний курс долара США на рівні 29,25 гривень. Водночас розцінки американської валюти на чорному ринку продовжують повзти вгору. До прикладу у перший вихідний тижня, 9 липня, в обмінниках котирування гривні до долара складає 36,10 – 36,30 гривень і на думку експертів його ціна тільки зростатиме.

Як виданню "Сегодня" повідомив фінансовий аналітик Максим Орищак, що попри сезонний чинник, коли попит на долар зазвичай падає, наразі спостерігається досить великий обсяг продажу американської валюти в країні. За його словами, наразі Україна дуже близька до дефолту, навіть попри систематичну фінансову допомогу заходу та солідарність у питаннях щодо росії.

"Вже зараз нас повідомили про зниження середньої температури у квартирах в опалювальний сезон. Має бути скорочення пенсійних та соціальних виплат. Тобто незважаючи на формальний рівень достатності ЗВР, наприклад, що не дозволяє оголосити дефолт в Україні, у нас фактично є втрачені території країни, падають доходи населення і скорочується кількість робочих місць. Це не може позначитися позитивно на банківському секторі України, а отже, доведеться друкувати гроші та підтримувати формальні показники у нормі", – прокоментував фахівець.

На думку експерта, вже найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти до рівня 37-38 за долар США.

Ситуація, котра останніми днями спостерігається на чорному ринку, прогнози українських аналітиків лише підтверджують.

Так, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", американська валюта у суботу, 9 липня, знову подорожчала. "Чорний" долар у порівнянні з цінами попереднього банківського дня став дорожчим ще на 30 копійок, тож сьогодні під час купівлі його ціна складе 36,10 гривень. Що стосується ціни на продаж, то вона також підскочила на 23 копійки. У суботу долар США продаватимуть за 36,30 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі коштуватиме сьогодні 36,65 гривень, при цьому продаж вартуватиме 36,98 гривень. Що також трохи дорожче, ніж у попередній банківський день.

Що стосується цін на іноземну валюту у банках, то вони залишилися на минулоденних позначках: долар — 29,25 гривень, євро — 29,81 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів український Нацбанк може обвалити національну валюту вже у липні, адже девальвація гривні та відмова від фіксованого курсу може допомогти експортерам.