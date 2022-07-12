Доллар на черном рынке будет дорожать из-за усиленного спроса: свежий курс

"Черный" доллар не будет спокоен и будет продолжать расти в цене

В течение ближайшей недели эксперты прогнозируют колебания расценок на валюту, что сильно отразится на гривне. Пока американский доллар остается в "замороженном" состоянии в 29,25 гривен, спрос продолжит превышать предложение, ведь с учетом ограничений Нацбанка доллар на торгах будет находиться в пределах коридора от 29,25 до 29,55 гривен.

Как пишет "Минфин", несмотря на сезонный фактор, когда спрос на доллар обычно падает, сейчас наблюдается достаточно большой объем продаж американской валюты в стране. Обычно именно летом спрос на валюту уменьшается, а в этом году он еще и сократился, ведь отдых за границей из-за войны в Украине под большим вопросом.

По мнению финансовых аналитиков, в интересах национальной валюты играет тот факт, что западные страны-партнеры своей помощью увеличивают финансирование украинского бюджета. В частности, к концу июня — началу июля общая сумма финансирования, если сравнить ее с майской, выросла втрое.

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По данным финансового портала, заокеанская валюта в течение суток, 12 июля, при покупке будет стоить 37,00 гривен за доллар, что дороже по сравнению со вчерашней ценой на 10 копеек. Продажа доллара США также увеличилась в цене, и во вторник будет стоить 37,33 гривны.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также подорожала. Покупка сегодня обойдется в 37,20 гривен, при этом продажа будет стоить 37,60 гривен.

Если говорить об официальном курсе и расценках на валюту в банках, то во вторник, 12 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 29,25 гривен, что остается неизменным с 24 февраля. В то же время, евро подешевел на 19 копеек и этого его цена составляет 29,51 гривен.

Напомним, что прогнозы финансовых аналитиков утверждают, что курс американской валюты в Украине напрямую зависит от политики НБУ и ситуации на фронте.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что, по мнению экспертов, украинский Нацбанк может обвалить национальную валюту уже в июле,