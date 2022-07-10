Різкий стрибок долара на чорному ринку: чого чекати українцям далі

Вартість валюти та ціни можуть різко змінитися

Готівковий долар продовжує зростати у вартості та за добу різко подорожчав. Експерти впевнені, що це не межа, і долар може ще зрости. Одним із чинників називають ймовірну зміну курсу Нацбанку. Якщо він виросте — це потягне за собою курс у банках і на чорному ринку.

Експерт із банків та банківського нагляду Євген Дубогриз зазначає, що знецінення гривні в поточних умовах природний процес, але здешевлення її щодо долара зазвичай призводить до зростання цін. Але в Україні нині ціни визначаються більшою мірою купівельною спроможністю людей — те, що занадто дорого коштує через підвищення ціни на імпорт, не купуватимуть.

Єдиний виняток – паливо. Якщо офіційний курс долара зросте, воно подорожчає, зростуть не лише ціни, а й витрати на армію. Зміна офіційного курсу також спричинить зміну цін на товари критичного імпорту, а також розміри міжнародної фіндопомоги при перерахунку на гривню — це може знизити навантаження на бюджет у сфері зарплат та соцвиплат.

На ранок 10 липня долар виріс на 40 копійок за добу та без підвищення офіційного курсу НБУ. За даними сайту "мінфін", на чорному ринку долар досяг ціни 36,5/36,85 грн у середньому по Україні.

Курс валют в Україні

Максимальна вартість долара, яку прогнозують експерти цього літа — до 60 грн за USD. Зазначимо, що при цьому не очікується різкого підвищення в ціні харчових продуктів, а деякі категорії їжі — подешевшають, згідно з прогнозами.