До чого готувати гаманець: як до осені зміняться ціни на м’ясо та овочі

Багато проблем на українському ринку зараз вирішуються за допомогою імпорту, який продовжується навіть під час війни

Ситуація на продовольчому ринку України найближчим часом суттєво не зміниться, хіба що у бік зниження цін. Особливо така тенденція зачепить овочевий сегмент товарів та частково торкнеться м’ясних виробів, що не може не радувати на загальному фоні подорожчання основної частини продуктів майже на третину.

Такий сприятливий для багатьох громадян прогноз був озвучений аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світланою Литвин. Як пише "РБК-Україна", експертка стверджує, що багато чого зараз залежить від логістики та активності поставок нового врожаю.

Овочі. Як відомо, вартість цієї продукції завжди залежить від сезону, і 2022 не стане винятком. На думку Литвина, ціни на більшість овочів та фруктів поповзуть униз уже до кінця липня. Цьому не зможуть перешкодити ні війна, ні інфляційні процеси, що активізувалися в країні.

М’ясо. Світлана Литвин говорить, що зараз найменш затребуваним продуктом виявилася яловичина, адже раніше її у величезній кількості експортували за кордон. Поки більшість шляхів для цього заблоковано, український ринок відчуває пересичення таким м’ясом. Тому найближчим часом яловичина навряд чи подорожчає, наголошує експерт, або, що цілком імовірно, навіть скине у вартості 2-3%.

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Свинина різко подорожчала в перші місяці війни — через те, що південні та східні області України залишили ринок через активні бої або тимчасову окупацію. Але зараз ситуація стабілізувалася завдяки активному імпорту свинячого м’яса з-за кордону. В одному лише червні до України завезли близько 9000 тонн свинини, що майже вчетверо перевищує торішні показники. Це, на думку експертки, має врівноважити її вартість навіть у разі невеликого стрибка.

Курятина теж навряд чи зросте в ціні найближчим часом. За це варто "дякувати" відносно низьким цінам на зерно, яке використовується для годування птахів. До речі, цей фактор впливає не лише на товари м’ясної, а й на молочну групу.

Молочка. У всьому світі зараз активно стежать за ціновими стрибками молочних продуктів, проте українцям не варто перейматися цим. Принаймні найближчі кілька тижнів, адже протягом червня ці товари продемонстрували дивовижну стабільність.

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