В Україні різко дешевшають помідори та подорожчали огірки

Урожай овочів в Україні коригує ціни

Поки на окупованих територіях Півдня фермери змушені викидати овочі та фрукти або продавати за копійки, у західних регіонах країни настав сезон їхнього прибирання, що призвело до зміни цін. Гарний урожай помідорів призвів до зниження цін на них, а от огірки через похолодання дали гірший урожай, ніж очікувалося.

Про це повідомляє сайт AgroTimes з посиланням на ціновий моніторинг ринку регіону. Так, на львівському ринку "Шувар" лише за 3 дні помідори подешевшали з 37 до 23 гривень, на Закарпатті їх ціна ще нижча – від 10 до 20 гривень за кілограм. Рожеві помідори у Львові коштують 55 гривень за кілограм.

Водночас, огірки на "Шуварі" подорожчали з 12 до 17 гривень, подешевшала білокачанна капуста в середньому до 20-27 гривень, молода картопля коштує до 15 гривень, цибуля – до 25 гривень, кабачки коштують 12 гривень, цвітна капуста продається по 25 грн/кг, броколі – по 35-50 грн/кг.

Змінилися ціни і на ягоди та фрукти, наприклад лохина впала в ціні до 180-230 гривень, хоча на початку липня вона коштувала близько 300 гривень за кілограм. При цьому черешня коштує 45-60 гривень за кілограм, вишня – по 25 гривень, трохи дорожчі персики – 30 гривень та абрикоси – від 35 гривень.

Загалом ціни на овочі в Україні продовжують бити рекорди і саме надії на врожай у західних регіонах мають зробити овочі в країні дещо дешевшими.