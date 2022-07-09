В Украине резко дешевеют помидоры и подорожали огурцы

Урожай овощей в Украине корректирует цены

Пока на оккупированных территориях Юга фермеры вынуждены выбрасывать овощи и фрукты или продавать за копейки, в западных регионах страны настал сезон их уборки, что привело к изменению цен. Хороший урожай помидоров привел к снижению цен на них, а вот огурцы из-за похолодания дали худший урожай, чем ожидалось.

Об этом сообщает сайт AgroTimes со ссылкой на ценовой мониторинг рінков региона. Так, на львовском рынке "Шувар" всего за 3 дня помидоры подешевели с 37 до 23 гривен, на Закарпатье их цена еще ниже – от 10 до 20 гривен за килограмм. Розовые помидоры во Львове стоят 55 гривен за килограмм.

В то же время огурцы на "Шуваре" подорожали с 12 до 17 гривен, подешевела белокачанная капуста в среднем до 20-27 гривен, молодой картофель стоит до 15 гривен, лук – до 25 гривен, кабачки стоят 12 гривен, цветная капуста продается по 25 грн/кг, брокколи – по 35-50 грн/кг.

Изменились цены и на ягоды и фрукты, к примеру голубика упала в цене до 180-230 гривен, хотя в начале июля она стоила около 300 гривен за килограмм. При этом черешня стоит 45-60 гривен за килограмм, вишня – по 25 гривен, чуть дороже персики — 30 гривен и абрикосы – от 35 гривен.

В целом цены на овощи в Украине продолжают бить рекорды и именно надежды на урожай в западных регионах должны сделать овощи в стране несколько дешевле.