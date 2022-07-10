К чему готовить кошелек: как к осени изменятся цены на мясо и овощи

Многие проблемы на украинском рынке сейчас решаются с помощью импорта, который продолжается даже во время войны

Ситуация на продовольственном рынке Украины в ближайшее время существенно не изменится, разве что в сторону снижения цен. Особенно такая тенденция заденет овощной сегмент товаров и частично коснется мясных изделий, что не может не радовать на общем фоне подорожания основной части продуктов почти на треть.

Такой благоприятный для множества наших граждан прогноз был озвучен аналитиком Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светланой Литвин. Как пишет "РБК-Украина", эксперт говорит, что многое сейчас зависит от логистики и активности поставок нового урожая.

Овощи. Как известно, стоимость этой продукции всегда зависит от сезона, и 2022 год не станет исключением. По мнению Литвин, цены на большинство овощей и фруктов поползут вниз уже к концу июля. Этому не смогут помешать ни война, ни активизировавшиеся в стране инфляционные процессы.

Мясо. Светлана Литвин говорит, что сейчас наименее затребованным продуктом оказалась говядина, ведь раньше ее в огромных количествам экспортировали за границу. Пока большинство путей для этого заблокированы, украинский рынок ощущает пресыщение таким видом мяса. Поэтому в ближайшее время говядина вряд ли подорожает, подчеркивает эксперт, или, что вполне вероятно, даже скинет в стоимости 2-3%.

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Свинина резко подорожала в первые месяцы войны — из-за того, что южные и восточные области Украины остались не у дел из-за активных боев или временной оккупации. Но на данный момент ситуация стабилизировалась благодаря активному импорту свиного мяса из-за границы. В одном только июне в Украину завезли около 9000 тонн свинины, что почти в четыре раза превышает прошлогодние показатели. Это, по мнению экспертки, должно уравновесить ее стоимость даже в случае небольшого скачка.

Курятина тоже вряд ли поднимется в цене в ближайшее время. За это стоит "благодарить" относительно низкие цены на зерно, которое используется для кормежки птиц. К слову, этот фактор влияет не только на товары мясной, но и молочной группы.

Молочка. Во всем мире сейчас активно следят за ценовыми скачками молочных продуктов, однако украинцам не стоит переживать об этом. По крайней мере, в ближайшее несколько недель, ведь на протяжении июня данные товары продемонстрировали удивительную стабильность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине начали внезапно дешеветь помидоры, однако в плюс резко пошли огурцы. С чем это связано, читайте в нашем материале.