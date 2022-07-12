Курс долара стрибне до 50 гривень – експерт побачив тривожну тенденцію

Долару передбачили зростання до 50 гривень вже найближчим часом

Хоча на валютному ринку продовжуються порівняно незначні коливання курсу долара, директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, що Україна наближається до "валютного шторму".

Як він пише у себе в соцмережах, українські єврооблігації дешевшають уже 7 тижнів поспіль, зокрема, минулого тижня вони впали в ціні в середньому відразу на 16,3% або на 4,6 відс. пункту. Загалом за останні 7 тижнів українські єврооблігації впали в ціні майже вдвічі – на 45%, а ВВП-варранти – на третину.

Все це говорить про неминуче падіння курсу національної валюти, яка може становити 40-50 гривень за долар, яка ймовірно почнеться з продажу цінних паперів України, скупки за ці кошти долара та їх виведення за кордон іноземними власниками ОВДП України.

Не рятує і фінансова допомога з Європи, яка за підсумками березня-червня становила 10,2 млрд дол замість необхідних 22 млрд. доларів.

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"Обвал гривні та масовий вихід нерезидентів з українських єврооблігацій може дуже негативно позначитися на капіталі наших комерційних банків, які мають на своєму балансі великий обсяг боргових цінних паперів (корпоративних та державних облігацій). Але особливо важко доведеться малому бізнесу та ФОПам, які не мають фінансової стійкості та достатньої надійності, щоб пережити різку девальвацію гривні", — говорить про наслідки для української економіки експерт.

Боротися з наслідками такого обвалу, вважає Гончаров, НБУ зможе двома шляхами:

почати знижувати облікову ставку НБУ і таким чином намагатися підтримувати внутрішній попит, вважаючи, що іноземний капітал (якщо він пішов на вихід із українських держоблігацій) жодних ставок його вже не зупинять;

підвищувати облікову ставку, сподіваючись утримати капітал в Україні та стабілізувати курс гривні.

Раніше Олександр Гончаров вже повідомляв, що девальвація гривні неминуча, оскільки "виснажуються" держбюджет-2022 і золотовалютні резерви, продовжують падати доходи населення на тлі інфляції, що росте, і проблем із вартістю продовольства і комунальних послуг.