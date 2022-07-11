Курс долара зростатиме, врятувати гривню можна двома шляхами – експерт

Хоча все каже проти девальвації гривні уникнути її майже неможливо

Обмінний курс долара продовжує зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обрушити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.

Як пише на своїй сторінці в соцмережах директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров, хоча все каже проти девальвації гривні, і вона нікому не потрібна, уникнути її в умовах війни майже неможливо.

Відбувається це через те, що "виснажуються" держбюджет-2022 і золотовалютні резерви, продовжують падати доходи населення на тлі інфляції, що росте, і проблем із вартістю продовольства та комунальних послуг.

Щоб уникнути цього, експерт пропонує два шляхи для вирішення цієї проблеми:

відновлення споживання, тобто український бізнес та громадяни повинні мати можливість запозичувати, також не можна перевантажувати підприємства та ФОП податками, а навпаки, запровадити для "точок" зростання в реальному секторі економіки та для самозайнятих на певний час якийсь мораторій, і вже точно на гострий період російського збройного вторгнення різко знизити податкові ставки;

просувати наш середній та малий бізнес на ринки країн Євросоюзу, використовуючи можливості "Української корпорації розвитку", яку ще потрібно створити на засадах державно-приватного партнерства.

"До чого це має призвести? Насамперед до пожвавлення української економіки, що в кінцевому підсумку призведе до більшого обсягу податкових надходжень до держбюджету-2022, збереження робочих місць і підвищення споживчого попиту, нарешті, це надзвичайно важливо для стабілізації гривні", — робить висновок. Олександр Гончаров.

На думку експертів, "проти" стабільного курсу гривні виступає її активна емісія з боку НБУ для фінансування бюджетного дефіциту через російську агресію.