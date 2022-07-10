Долар росте з кожним днем: експерти знайшли пояснення і розповіли, що буде далі

До осені долар може досягти позначки у 40 гривень

Цими вихідними — 9 та 10 липня — в Україні долар на чорному ринку суттєво підскочив у ціні. Наприклад, у суботу, 9 липня, в обмінниках котирування гривні до долара складало 36,10 – 36,30 гривень, а в неділю, 10 липня, ціновий діапазон складав від 36,80 грн до 37,00. На думку експертів його ціна надалі тільки зростатиме.

Як з'ясувало видання "Дзеркало тижня" в експертів, основною причиною такого зростання долара на чорному ринку є емісія — іншими словами "друк гривні". Фахівці кажуть, що Нацбанк надрукував багато гривень, але це залишається основним джерелом фінансування бюджетного дефіциту, який надто сильно зріс через війну. А емісія гривні як раз дуже знижує вартість національної валюти відносно іноземних.

З такими темпами, кажуть аналітики, до осені долар може подорожчати до 40 гривень за одиницю.

Нагадаємо, що за словами експерта з банків CASE Україна Євгена Дубогриза, знецінення гривні — процес абсолютно логічний і неминучий в умовах світових тенденцій на зростання курсу та російської агресії проти України. Він також прогнозує девальвацію гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку економічного експерта Олексія Куща, в Україні існує небезпека стрибка долара до курсу 40-60 гривень і навіть більше у разі неправильних дій НБУ.