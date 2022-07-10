Доллар растет с каждым днем: эксперты нашли объяснение и рассказали, что будет дальше

К осени доллар может достичь отметки в 40 гривен

В эти выходные — 9 и 10 июля — в Украине доллар на черном рынке существенно подскочил в цене. К примеру, в субботу, 9 июля, в обменниках котировки гривны к доллару составляли 36,10 – 36,30 гривен, а в воскресенье, 10 июля, ценовой диапазон составлял от 36,80 грн до 37,00. По мнению экспертов, его цена в дальнейшем будет только расти.

Как выяснило издание "Зеркало недели" у экспертов, основной причиной такого роста доллара на черном рынке является эмиссия — то есть "печать гривны". Специалисты говорят, что Нацбанк напечатал много гривен, но это остается основным источником финансирования бюджетного дефицита, который сильно вырос из-за войны. А эмиссия гривны как раз очень снижает стоимость национальной валюты по отношению к иностранным.

С такими темпами, говорят аналитики, к осени доллар может подорожать до 40 гривен за единицу.

Читайте также: Категория Деньги Доллар может подорожать до 60 гривен: причина в действиях НБУ Уже летом курс доллара может вырасти до 60 гривен

Напомним, что, по словам эксперта с банков CASE Украина Евгения Дубогрыза, обесценивание гривны — процесс абсолютно логичный и неизбежный в условиях мировых тенденций роста курса и российской агрессии против Украины. Он также прогнозирует девальвацию гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экономического эксперта Алексея Куща, в Украине существует опасность скачка доллара к курсу 40-60 гривен и даже больше в случае неправильных действий НБУ.