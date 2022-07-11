Курс доллара будет расти, спасти гривну можно двумя путями – эксперт

Хотя все говорит против девальвации гривны избежать ее почти невозможно

Обменный курс доллара продолжает расти, а в будущем из-за неправильных действий НБУ может обрушить гривну до соотношения в 60 гривен за 1 доллар.

Как пишет на своей странице в соцсетях директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, хотя все говорит против девальвации гривны, и она никому не нужна, избежать ее в условиях войны почти невозможно.

Происходит это из-за того, что "истощаются" госбюджет-2022 и золотовалютные резервы, продолжают падать доходы населения на фоне растущей инфляции и проблем со стоимостью продовольствия и коммунальных услуг.

Чтобы избежать этого эксперт предлагает два пути для решения этой проблемы:

восстановление потребления, то есть украинский бизнес и граждане должны иметь возможность заимствовать, также нельзя перегружать предприятия и ФОПы налогами, а напротив, ввести для "точек" роста в реальном секторе экономики и для самозанятых на определенное время некий мораторий, и уж точно на острый период российского вооруженного вторжения резко снизить налоговые ставки;

продвигать наш средний и малый бизнес на рынки стран Евросоюза, используя возможности "Украинской корпорации развития", которую еще нужно создать на принципах государственно-частного партнерства.

"К чему это должно привести? Прежде всего, к оживлению украинской экономики, что в конечном итоге приведет к большему объему налоговых поступлений в госбюджет-2022, сохранению рабочих мест и повышению потребительского спроса, наконец, это чрезвычайно важно для стабилизации гривны", — заключает Александр Гончаров.

По мнению экспертов, "против" стабильного курса гривны выступает ее активная эмиссия со стороны НБУ для финансирования бюджетного дефицита из-за российской агрессии.