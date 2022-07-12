Курс доллара скакнет до 50 гривен – эксперт увидел тревожную тенденцию

Доллару предрекли рост до 50 гривен уже в ближайшее время

Хотя на валютном рынке продолжаются сравнительно незначительные колебания курса доллара, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что Украина приближается к "валютному шторму".

Как он пишет у себя в соцсетях украинские еврооблигации дешевеют уже 7 недель подряд, в частности, на прошлой неделе они упали в цене в среднем сразу на 16,3% или на 4,6 проц. пункта. В целом же за последние 7 недель украинские еврооблигации упали в цене почти вдвое – на 45%, а ВВП-варранты – на треть.

Все это говорит о неминуемом падении курса национальной валюты, которая может составить 40-50 гривен за й доллар, которая вероятно начнется с продажи ценных бумаг Украины, скупки за эти средства доллара и их вывода заграницу иностранными держателями ОВГЗ Украины.

Не спасает и финансовая помощь из Европы, которая по итогам марта-июня составила 10,2 млрд дол при необходимых 22 млрд.

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"Обвал гривны и массовый выход нерезидентов из украинских еврооблигаций может очень негативно отразиться на капитале наших коммерческих банков, имеющих на своем балансе большой объем долговых ценных бумаг (корпоративных и государственных облигаций). Но особенно тяжело придется малому бизнесу и ФОПам, у которых нет финансовой устойчивости и достаточной надежности, чтобы пережить резкую девальвацию гривны", — говорит о последствиях для украинской экономики эксперт.

Бороться с последствиями такого обвала, считает Гончаров, НБУ сможет двумя путями:

начать понижать учетную ставку НБУ и таким образом пытаться поддерживать внутренний спрос, полагая, что иностранный капитал (если он пошел на выход из украинских гособлигаций) никакие ставки его уже не остановят;

повышать учетную ставку в надежде удержать капитал в Украине и стабилизировать курс гривны.

Ранее Александр Гончаров уже сообщал, что девальвация гривны неизбежна, так как "истощаются" госбюджет-2022 и золотовалютные резервы, продолжают падать доходы населения на фоне растущей инфляции и проблем со стоимостью продовольствия и коммунальных услуг.