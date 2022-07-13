Укр

Доллар догнал евро: как это отразится на ценах

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курс евро может изменить цены на европейский импорт
Курс евро может изменить цены на европейский импорт

Евро предрекли падение, что изменит цены в Украине

На этой неделе национальная валюта стала слабеть к основным мировым валютам – доллару и евро, причем их курс к гривне уже почти сравнялся.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал "Телеграфу" чего ждать от курса евро и как это отразится на украинцах.

Хотя излюбленной валютой для сбережений у украинцев остается доллар, изменения курса евро, уверен наш собеседник, также повлияют на украинцев.

"Очевидно, что доллар по отношению к евро будет укрепляться, помешать этому может разве что резкий рост учетной ставки Европейского Центробанка, но это лишь замедлит падение евро. В целом думаю примерно в августе за 1 доллар будут давать 1 евро, а может и того меньше. Что это значит для украинцев? С одной стороны, учитывая высокий товарооборот с ЕС можно ожидать некоторого снижения цен на европейские товары. Но с другой, гривна по отношению к евро также будет девальвировать, поэтому скорее цена импорта из ЕС просто вырастет не так сильно, как импорта за доллары", — подчеркнул эксперт.

Как отметил Даниил Монин, в Украине доллар и евро уже почти сравнялись – обе валюты сегодня обмениваются на гривну в соотношении 37,3-37,9 грн.

Тем временем эксперты прогнозируют скачок курса доллара летом минимум до 40 гривен, но возможно и куда больше, даже до 60.

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