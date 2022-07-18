Долар на чорному ринку не падатиме: прогнози експертів
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Долар та євро залишаються в одній ціновій категорії
Після різкого стрибка курсу долара американська валюта стабілізувалася — вартість USD за останню добу змінилася на копійки. Прогнозувати — чи падатиме долар найближчими днями, експерти не беруться, але вважають, що курс не впаде нижче 36 грн за долар США.
Таку думку керівники бізнесів висловили в опитуванні Нацбанку. Середнє очікуване значення курсу за рік — 36,06 грн, наскільки така думка є реалістичною — покаже час. У більш короткостроковій перспективі очікувати зниження курсу та стагнації не варто, вважають аналітики.
Попит на валюту на міжбанку не зменшився, а готівковий долар може стати ще більш затребуваним в очікуванні подальшого ослаблення гривні. Ринок готівкового долара продовжить вагатися. До кінця липня долар може злетіти до 40 гривень. На ранок 18 липня у середньому на чорному ринку долар коштує 36,95/37,1 грн. Курс долара у банках у середньому залишився на рівні вихідних.
Бізнес при цьому найближчого року готується до інфляції в 20%. Вплинула на вартість долара й імовірність, що Нацбанк відпустить чи змінить офіційний курс гривні. Передбачати, коли це станеться експерти не можуть, але наслідки вже прораховують.
Як раніше писав "Телеграф", щоб підтримати українську гривню та зміцнити її стосовно долара потрібно зробити низку кроків, які пожвавлять українську економіку.