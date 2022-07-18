Долар на чорному ринку не падатиме: прогнози експертів

Долар та євро залишаються в одній ціновій категорії

Після різкого стрибка курсу долара американська валюта стабілізувалася — вартість USD за останню добу змінилася на копійки. Прогнозувати — чи падатиме долар найближчими днями, експерти не беруться, але вважають, що курс не впаде нижче 36 грн за долар США.

Таку думку керівники бізнесів висловили в опитуванні Нацбанку. Середнє очікуване значення курсу за рік — 36,06 грн, наскільки така думка є реалістичною — покаже час. У більш короткостроковій перспективі очікувати зниження курсу та стагнації не варто, вважають аналітики.

Попит на валюту на міжбанку не зменшився, а готівковий долар може стати ще більш затребуваним в очікуванні подальшого ослаблення гривні. Ринок готівкового долара продовжить вагатися. До кінця липня долар може злетіти до 40 гривень. На ранок 18 липня у середньому на чорному ринку долар коштує 36,95/37,1 грн. Курс долара у банках у середньому залишився на рівні вихідних.

Курс валют в Україні

Бізнес при цьому найближчого року готується до інфляції в 20%. Вплинула на вартість долара й імовірність, що Нацбанк відпустить чи змінить офіційний курс гривні. Передбачати, коли це станеться експерти не можуть, але наслідки вже прораховують.

Читайте також: Категорія Гроші Долар на чорному ринку дорожчає: експерт розповів, що може кардинально змінити ситуацію Експорт зерна є одним з факторів, який може вплинути на курс національної валюти щодо долара

Як раніше писав "Телеграф", щоб підтримати українську гривню та зміцнити її стосовно долара потрібно зробити низку кроків, які пожвавлять українську економіку.