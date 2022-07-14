Долар на чорному ринку зростає: що прогнозують експерти

Долар різко підскочив у вартості за останній тиждень і, ймовірно, це ще не межа

В Україні продовжує дорожчати готівковий долар на чорному ринку — купівля валюти знову зросла. При цьому євро трохи підріс, але різниця між ним і доларом у вартості мінімальна, як в обмінках, так і за курсом НБУ. Такий різкий сплеск ціни спричинили кілька факторів.

Перший, про який говорять експерти, — зміна валютних умов для карткових операцій у великих банках. Чорний ринок міг наповнюватися готівковим доларом завдяки схемам "карткового туризму", коли виїжджали за кордон та знімали кошти там.

Стрибок вартості міг викликати зміну механізму і, відповідно, викликати нестачу "готівки". Через це попит на готівку може перевищити пропозицію, що може вилитися в подальше подорожчання. Другою причиною могло стати зростання попиту на міжбанку після відкриття ринку для імпортерів, але його вплив мінімальний.

Станом на ранок 14 липня курс валют у середньому по Україні досяг таких показників на чорному ринку:

долар — 37,45/37,65 грн,

євро — 37,5/37,8 грн.

Курс валют у банках, НБУ та на чорному ринку

Експерти розходяться у думці, яким буде курс долара, коли ринок стабілізується. Частина вважає, що готівковий долар буде коштувати 40 грн, але дехто висловлює думку, що якщо долар при подорожчанні перевищить цей кордон, ціна може досягти 45 грн за USD.

Читайте також: Категорія Гроші Долар наздогнав євро: як це вплине на ціни Євро передбачили падіння, що змінить ціни в Україні

Як раніше писав "Телеграф", експерт Олексій Кущ зазначає, що міжбанк і готівковий курс все ж таки пов’язані і девальвація гривні починається саме там. У разі певних умов вартість долара може зрости влітку до 60 грн.