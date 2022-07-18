Доллар на черном рынке падать не будет: прогнозы экспертов

Доллар и евро остаются в одной ценовой категории

После резкого скачка курса доллара, американская валюта стабилизировалась — стоимость USD за последние сутки изменился на копейки. Прогнозировать — будет ли доллар падать в ближайшие дни, эксперты не берутся, но считают, что курс не упадет ниже 36 грн за доллар США.

Такое мнение руководители бизнесов высказали в опросе Нацбанка. Среднее ожидаемое значение курса через год — 36,06 грн. насколько такое мнение реалистичное — покажет время. В более краткосрочной перспективе ожидать снижения курса и стагнации не стоит, считают аналитики.

Спрос на валюту на межбанке не уменьшился, а наличный доллар может стать еще востребованее в ожидании дальнейшего ослабления гривны. Рынок наличного доллара продолжит колебаться. До конца июля доллар может взлететь до 40 гривен. На утро 18 июля в среднем на черном рынке доллар стоит 36,95/37,1 грн. Курс доллара в банках в среднем остался на уровне выходных.

Курс валют в Украине

Бизнес при этом в ближайший год готовится к инфляции в 20%. Повлияла на стоимость доллара и вероятность, что Нацбанк отпустит или изменит официальный курс гривны. Предвидеть когда это произойдет эксперты не могут, но последствия уже просчитывают.

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Как ранее писал "Телеграф", чтобы поддержать украинскую гривну и укрепить ее по отношению к доллару нужно предпринять ряд шагов, которые оживят украинскую экономику.