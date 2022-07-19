Доллар на черном рынке снова растет: что будет с валютой в ближайшую неделю

Доллар недавно удивил многих украинцев резким скачком

Стоимость доллара и евро на валютном рынке Украины незначительно стабилизировалась — в ближайшее время не стоит жать серьезного падения. По сравнению с предыдущим днем доллар незначительно подрос, как и его европейский коллега.

Согласно данным сайта "Минфин", ближайшая неделя для валютного рынка будет непростой и цены в обменных пунктах по Украине будут отличаться. Прогноз по "коридору" купли и продажи валюты достаточно узок и составляет около полутора гривен.

Доллар будет стоить от 36,5 до 37,85 грн, а евро от 36,3 до 37,95 грн. Отметим, что показатели 19 июля укладываются в этот прогноз. Доллар на черном рынке стоит 37/37,23 грн, а евро — 37,2/37,34 грн.

Курс валют на 19 июля

Отметим, что евро и доллар сравнялись в цене в 2022 году впервые за 20 лет и такие экономические изменения влияют, в том числе и на Украину, вызывая изменения стоимости товаров и снижение дохода от экспорта. Согласно прогнозу аналитика Андрея Гойлова давление на евро снизится не ранее следующего года и существенное усиление валюты маловероятно.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что доллар может достичь отметки 40 грн уже к концу июля. Но это не предел — при определенных условиях валюта может подскочить и до 60 грн за USD.