Курс доллара в 40 гривен уже через 2 недели – эксперт рассказал, почему

Что ждет гривну в конце месяца и почему

Хотя в пятницу, 15 июля, курс доллара по отношению к гривне несколько снизился – на 5 копеек, девальвация гривны неизбежна, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"На сегодняшний день у НБУ есть всего два пути к поддержанию стабильного курса национальной валюты к доллару – экспортная выручка, которую можно продать на валютном рынке, и международная финансовая помощь. Однако обоих этих источников не хватает, Нацбанку даже пришлось продать часть своих золотовалютных резервов, упавших с начала войны с 31 до 22 миллиардов долларов. Больше механизмов поддержки у Нацбанка — нет", — объясняет основной способ поддержки гривны в военное время эксперт.

Как сказал Олег Пендзин "Телеграфу", НБУ выпускает гривну для финансирования военных и прочих расходов госбюджета, но львиная ее доля в конечном итоге попадает на валютный рынок, а оттуда направляется на покупку импорта, часто фиктивного. В итоге курс доллара просто не может уже до конца июля не взлететь до 40 гривен, а может и больше.

Спасти гривну от девальвации может либо кратный – в несколько раз, рост украинского экспорта, либо выделение 40-50 миллиардов долларов, причем в качестве безвозвратной помощи, которые бы НБУ мог влить на валютный рынок, успокаивая его и "чистя" от лишней гривны.

Тем временем курсы доллара и евро фактически сравнялись, что также отразится на Украине.