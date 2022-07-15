Цена доллара на черном будет зависеть от шести факторов: свежий курс и прогноз

Война и другие факторы оказывают сильное влияние на курс валюты в Украине.

Эксперты прогнозируют крайне непростые валютные колебания к концу лета и на начало осени. Эти прогнозы базируются на падении экономики, сокращении экспорта, подготовке к отопительному сезону в стране. И это лишь несколько ситуаций, которые усиленно давят на курс национальной валюты по отношению к доллару.

Как пишет "Минфин", есть шесть главных факторов, наиболее влияющих на ситуацию, которая будет складываться на валютном рынке в 3 квартале 2022 года и что ждать украинцам от курса валюты:

Масштабы боевых действий и разрушений на украинских территориях;

Дефицит госбюджета и источники его покрытия;

Сроки возобновления экспорта из Украины; монетарная и валютная политика Нацбанка;

Состояние платежного баланса страны, инфляция, платежеспособность населения и емкость внутреннего рынка;

Состояние банковской системы, а также подготовка к зиме и отопительному сезону

Внешние факторы

По словам экспертов, скорее всего, в конце лета — в начале осени американская валюта останется в "замороженном" НБУ состоянии в 29,25 гривен, ведь существует перспектива оттока больших денег в валюте после "размораживания", что может повлечь за собой значительную инфляцию. А это Нацбанк пугает.

Учитывая это, доллар на торгах будет находиться в пределах коридора от 29,25 до 29,55 гривен, что сохранит значительный разрыв между официальным и реальным рыночным курсом, по крайней мере, до конца лета. В то же время, спрос продолжит превышать предложение и будет покрываться интервенциями главного банка страны.

По данным финансового портала, американский доллар в пятницу, 15 июля, при покупке обойдется в 37,40 гривен, что дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем на 5 копеек. В то же время продажи доллара также подешевели и в последний рабочий день недели он будет стоить 37,54 гривен.

При этом европейская валюта на черном рынке при покупке в цене выросла. Покупка одного евро сегодня обойдется в 37,35 гривен, а вот продажи будут стоить 37,60 гривен.

В банках цены на валюту также отчасти поменялись. В частности, евро, по состоянию на 15 июля, был установлен Национальным банком Украины на уровне 29,28 гривен. Он снизился в цене на 17 коп. В то же время, американский доллар удерживается на довоенной отметке в 29,25 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению украинских аналитиков Национальный банк может обвалить гривну уже в июле,