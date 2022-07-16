Рус

Курс долара в 40 гривень вже за 2 тижні – експерт розповів, чому

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1764
Вже найближчим часом долар різко зросте
Вже найближчим часом долар різко зросте

Що чекає на гривню наприкінці місяця і чому

Хоча у п’ятницю, 15 липня, курс долара щодо гривні дещо знизився – на 5 копійок, девальвація гривні неминуча, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

"На сьогоднішній день НБУ має лише два шляхи для підтримки стабільного курсу національної валюти до долара – експортна виручка, яку можна продати на валютному ринку, та міжнародна фінансова допомога. Однак обох цих джерел не вистачає, Нацбанку навіть довелося продати частину своїх золотовалютних резервів, Більше механізмів підтримки у Нацбанку — немає», — пояснює основний спосіб підтримки гривні у воєнний час експерт.

Як сказав Олег Пензін "Телеграфу", НБУ випускає гривню для фінансування військових та інших видатків держбюджету, але левова її частка зрештою потрапляє на валютний ринок, а звідти прямує на купівлю імпорту, часто фіктивного. Зрештою курс долара просто не може вже до кінця липня не злетіти до 40 гривень, а може й більше.

Врятувати гривню від девальвації може або кратне – у кілька разів зростання українського експорту, або виділення 40-50 мільярдів доларів, причому як безповоротна допомога, яку НБУ міг би влити на валютний ринок, заспокоюючи його і "чистячи" від зайвої гривні.

Тим часом курси долара та євро фактично зрівнялися, що також позначиться на Україні.

Теги:
#Гривня #Курс долара #курс долара. курс євро