Курс долара в 40 гривень вже за 2 тижні – експерт розповів, чому

Що чекає на гривню наприкінці місяця і чому

Хоча у п’ятницю, 15 липня, курс долара щодо гривні дещо знизився – на 5 копійок, девальвація гривні неминуча, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

"На сьогоднішній день НБУ має лише два шляхи для підтримки стабільного курсу національної валюти до долара – експортна виручка, яку можна продати на валютному ринку, та міжнародна фінансова допомога. Однак обох цих джерел не вистачає, Нацбанку навіть довелося продати частину своїх золотовалютних резервів, Більше механізмів підтримки у Нацбанку — немає», — пояснює основний спосіб підтримки гривні у воєнний час експерт.

Як сказав Олег Пензін "Телеграфу", НБУ випускає гривню для фінансування військових та інших видатків держбюджету, але левова її частка зрештою потрапляє на валютний ринок, а звідти прямує на купівлю імпорту, часто фіктивного. Зрештою курс долара просто не може вже до кінця липня не злетіти до 40 гривень, а може й більше.

Врятувати гривню від девальвації може або кратне – у кілька разів зростання українського експорту, або виділення 40-50 мільярдів доларів, причому як безповоротна допомога, яку НБУ міг би влити на валютний ринок, заспокоюючи його і "чистячи" від зайвої гривні.

Тим часом курси долара та євро фактично зрівнялися, що також позначиться на Україні.