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Зростання курсу долара неминуче: експерт пояснив, наскільки критична ситуація

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Микита Синицін Микита Синицін
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Чому курс долара зростатиме
Чому курс долара зростатиме

Чотири фактори тиснуть на курс долара до гривні у бік його зростання

У неминучості зростання курсу долара переконані всі, так представники бізнесу вважають, що протягом року середній курс становитиме 36 гривень за 1 долар, при тому, що вже у понеділок, 18 липня, він становить близько 37 гривень у продажу.

На думку Богдана Данилишина, професора Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, на зростання курсу долара впливають кілька факторів:

  • попит населення на валюту;
  • скорочення міжнародних валютних резервів НБУ;
  • скасування списку товарів критичного імпорту;
  • негативний платіжний баланс України у зовнішній торгівлі

Як пише експерт, за тиждень банки почали частіше продавати валюту населенню на 6%, а купувати – на 2%. Компенсувати попит населення на валюту доводиться НБУ, який за червень продав 4 мільярди доларів і знизив свої резерви до 22,8 млрд. дол.

Скасування ж списку товарів критичного імпорту ще більше збільшив попит на долар, що з одного боку має поліпшити умови для ведення бізнесу та розвитку економіки, а з іншого – залишені обмеження свідчать, що зовнішньоторговельний платіжний баланс, як і раніше, негативний.

Все це, на думку експерта, все гостріше ставить питання скасування фіксованого курсу долара і в майбутньому гривня неминуче девальвуватиме.

Девальвація гривні до 40, а то й 50 гривень цього літа дорого обійдеться українцям, попереджають експерти.

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#Гривня #Обмін валют #Курс долара