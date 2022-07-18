Зростання курсу долара неминуче: експерт пояснив, наскільки критична ситуація
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Чотири фактори тиснуть на курс долара до гривні у бік його зростання
У неминучості зростання курсу долара переконані всі, так представники бізнесу вважають, що протягом року середній курс становитиме 36 гривень за 1 долар, при тому, що вже у понеділок, 18 липня, він становить близько 37 гривень у продажу.
На думку Богдана Данилишина, професора Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, на зростання курсу долара впливають кілька факторів:
- попит населення на валюту;
- скорочення міжнародних валютних резервів НБУ;
- скасування списку товарів критичного імпорту;
- негативний платіжний баланс України у зовнішній торгівлі
Як пише експерт, за тиждень банки почали частіше продавати валюту населенню на 6%, а купувати – на 2%. Компенсувати попит населення на валюту доводиться НБУ, який за червень продав 4 мільярди доларів і знизив свої резерви до 22,8 млрд. дол.
Скасування ж списку товарів критичного імпорту ще більше збільшив попит на долар, що з одного боку має поліпшити умови для ведення бізнесу та розвитку економіки, а з іншого – залишені обмеження свідчать, що зовнішньоторговельний платіжний баланс, як і раніше, негативний.
Все це, на думку експерта, все гостріше ставить питання скасування фіксованого курсу долара і в майбутньому гривня неминуче девальвуватиме.
Девальвація гривні до 40, а то й 50 гривень цього літа дорого обійдеться українцям, попереджають експерти.